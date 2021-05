Ravenna Festival 2021 - XXXII Edizione

La medesima tonalità di do maggiore risuona nella Ouverture In stile italiano D 591 e ne La grande, composte da Schubert. Riccardo Muti è sul podio dei suoi Cherubini per i due capolavori nati a Vienna, a distanza di pochi anni.

Ouverture in do maggiore «In stile italiano», D. 591 Sinfonia n.9 «La grande»

Franz Schubert

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, direttore Riccardo Muti,

Rocca Brancaleone