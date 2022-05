Ravenna Festival 2022: il cartellone

Variazioni Goldberg, Johann Sebastian Bach, David Fray, pianoforte. Teatro Alighieri

22 giugno

Musikalisches Opfer

Una raccolta di pagine di alto contrappunto, tra ricercari, canoni, una fuga e una Triosonata: Bach la restituì quale Musikalisches Opfer, dono quasi sacro, offerto al re di Prussia Federico II, buon musicista e flautista, autore del tema, in do minore e molto cromatico. Ottavio Dantone, noto clavicembalista, guiderà i suoi della storica Accademia Bizantina in una personale strumentazione delle affascinanti pagine, che l’autore lasciò prive di indicazioni in merito ai destinatari.

Musikalisches Opfer BWV 1079, Johann Sebastian Bach, Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, direttore. Sant’Apollinare Nuovo

28 giugno

Sheherazade

Sono tra i musicisti più leggendari del nostro tempo gli strumentisti della Budapest Festival Orchestra, formazione nata nel 1983 e creata da Iván Fischer con la finalità di fare musica secondo lo stile antico. Nel concerto che li vedrà protagonisti sul palcoscenico del Palazzo De André, con lo storico Maestro sul podio verrà proposta una locandina distribuita tra Terza di Brahms e la scintillante Sheherazade di Rimskij-Korsakov.

Sinfonia n.3, Johannes Brahms, Sheherazade, Rimskij-Korsakov, Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer, direttore. Palazzo Mauro De André