Ravenna, rinasce lo storico Mercato coperto con bar, ristoranti e librerie Partnership Asse Molino Spadoni-Coop Alleanza 3.0 per la riapertura della struttura commerciale costruita nel 1922, ora completamente restaurata e rinnovata. Investimento di oltre 13 milioni di euro di Natascia Ronchetti

Il nuovo mercato coperto di Ravenna

Costruito nel 1922 nel cuore di Ravenna, luogo storicamente deputato agli scambi commerciali, era il più antico mercato alimentare della città: a partire dagli anni Ottanta si era però via via impoverito perdendo la vocazione ad essere un punto di riferimento economico e sociale. Ora il Mercato Coperto, nel pieno centro del capoluogo romagnolo, torna a vivere, completamente restaurato e rinnovato, grazie alla partnership tra Coop Alleanza 3.0, la maxi cooperativa di consumatori del mondo Legacoop, e Molino Spadoni, l'azienda di Coccolia, nel Ravennate, che dopo aver superato in Italia una quota di mercato delle farine speciali superiore al 40%, si è aperta a prodotti da forno surgelati e alla gastronomia con il marchio Officine Gastronomiche Spadoni.





Operazione da 13 milioni di euro e 6 anni di lavori

Una operazione del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, realizzata attraverso la finanza di progetto (lo stabile è infatti di proprietà del Comune) che ha cambiato faccia alla struttura, oggi non più solo polo del food ma anche area di aggregazione, con ampi spazi per eventi culturali. “Ci siamo impegnati a restaurare e a gestire il mercato per 35 anni: vogliamo contribuire anche così a riqualificare il centro storico intervenendo su un edificio di valore”, dice il vice presidente di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta. “Abbiamo lavorato per 6 anni su questo progetto – spiega a sua volta l'amministratore delegato di Molino Spadoni, Leonardo Spadoni -. Il Mercato Coperto non è un solo luogo ma tanti luoghi. Ed è questa varietà che abbiamo cercato di trasmettere facendo rivivere lo spirito delle botteghe e delle lavorazioni artigiane che sono il cuore del sapere italiano del cibo”. Tutto iniziato alla fine del 2010, con il bando pubblicato dal Comune e la riqualificazione - con la concessione per la gestione della durata di 35 anni - affidata al colosso cooperativo, che per il restauro e l'adattamento funzionale ha investito 10,4 milioni. Altri 2,7 milioni sono arrivati invece da Molino Spadoni, che ha curato l'allestimento. Compito di quest'ultima, con un contratto d'affitto siglato con la cooperativa, seguire la nuova gestione, attraverso una società di scopo, MC, partecipata da Molino Spadoni SpA e da Casa Spadoni.



Obiettivo: raggiungere 7-8 milioni di euro di ricavi all'anno

Gli spazi comuni, per l'organizzazione di eventi, faranno capo invece a un consorzio costituito dalla stessa azienda ravennate e dalla cooperativa. Il nuovo Mercato Coperto dispone oggi, oltre che di un supermercato Coop, di due ristoranti, 7 chioschi (tra i quali la panetteria, la pescheria, la bottega dei salumi e dei formaggi, la piadineria, la macelleria e la gastronomia), un bar, una gelateria. E poi aree per gli intrattenimenti culturali, una libreria, un cocktail bar. Tutto su due piani, su una superficie complessiva di 4mila metri quadrati. “Un intervento di qualità che restituisce a cittadini e a turisti un luogo simbolo della città, recuperando uno degli immobili più rappresentativi del nostro centro storico”, dice il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Per gli arredi e gli allestimenti Molino Spadoni ha scelto pezzi unici di modernariato e antiquariato, dal tavolo ricavato da una antica barca lagunare dei pescatori di Comacchio ai banchi Deco degli anni Trenta.

L'azienda ravennate, che ha un fatturato consolidato di 51 milioni di euro, produce in 14 stabilimenti ed esporta in oltre trenta Paesi. Coop Alleanza 3.0 (2,3 milioni di soci, più di 400 negozi in dodici regioni) in provincia di Ravenna conta 20 punti vendita.