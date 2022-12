Ravvedimento speciale, i limiti al set delle violazioni sanabili

Se da un lato è chiaro, quindi, che eventuali ravvedimenti del quadro RW devono transitare dal ravvedimento ordinario ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, occorre capire se il ravvedimento speciale sia fruibile in presenza di violazioni correlate alla mancata indicazione in dichiarazione di redditi prodotti da attività finanziarie o patrimoni detenuti all’estero.

Dubbia è la fruibilità del ravvedimento speciale in caso di omessa presentazione della dichiarazione, vietata nel ravvedimento ordinario.

Decadenze ed esclusioni

Gli effetti del ravvedimento speciale si perfezionano con il versamento di quanto dovuto, o della prima rata entro il 31 marzo 2023, e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata seguente comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi moratori, con decorrenza dal 31 marzo 2023.

Il ravvedimento speciale resta inibito se, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/73.

Attività ispettive non ultimate

L’opportunità di avvalersi del ravvedimento speciale, in presenza di attività ispettiva iniziata e non conclusa con la notifica dell’atto impo-esattivo, andrà valutata anche in funzione di quanto prevede l’articolo 41 del Ddl di Bilancio, che disciplina l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Anche qui il Ddl stabilisce una definizione agevolata con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo su basi, però, che potrebbero differire da quelle da assumere per il ravvedimento speciale. Inoltre, rispetto a quanto emerso in via istruttoria, in sede di accertamento o di adesione, i rilievi potrebbero venire ridotti in contraddittorio: ciò potrebbe rendere la definizione ex articolo 41 più conveniente del ravvedimento speciale.