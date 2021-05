Razzi su Tel Aviv, a Gaza colpita casa capo Hamas. Bombe sfiorano sede rifugiati Onu

Bombe sfiorano agenzia Onu per i rifugiati

«Dio aiuti il popolo di Gaza. Negli ultimi 45 minuti il bombardamento più pesante vicino all'edificio con i nostri uffici dell'Unrwa». Così, intorno all'1 di questa notte, Matthias Schmale, direttore dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), dava conto del massiccio attacco israeliano su Gaza City che ha sfiorato anche la sede dell'agenzia Onu.

Netanyahu risponde alle critiche Usa

Il premier Benyamin Netanyahu - rispondendo implicitamente a critiche dagli Stati Uniti - ha osservato che «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza al massimo di non colpire a Gaza persone non coinvolte nei combattimenti». Il premier ha aggiunto che le operazioni militari proseguiranno «per quanto necessario», lasciando intendere che per ora Israele non è interessato a un cessate il fuoco.

Attesa per la riunione Onu

Quella di oggi , domenica 16 maggio, potrebbe però essere una giornata decisiva sul fronte diplomatico, con un incontro in Israele fra l'inviato americano Hady Amr e il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz su un possibile cessate il fuoco e la riunione a New York del Consiglio di sicurezza Onu.

Israele, riunito gabinetto di sicurezza

In vista della riunione Onu, domenica mattina Israele ha riunito il Gabinetto di sicurezza del governo che affronta la situazione con la Striscia, per decidere i prossimi passi da intraprendere. La riunione è in corso: secondo alcuni media, riporta Times of Israel, alcuni ministri presenti alla riuione invitano a concludere presto le operazioni.

Nel frattempo, l'inviato di Biden Hady Amr ha avviato il suo giro di incontri vedendo il ministro della difesa Benny Gantz: il suo obiettivo è una de-escalation del conflitto.