RC Auto: in arrivo aumenti per gli automobilisti italiani

Brutte notizie per 765mila automobilisti italiani che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare nel 2024 la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto.

Gli automobilisti toscani sono i meno virtuosi

Dall’analisi condotta dall’osservatorio Facile.it è emerso che la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è in calo del 7% rispetto allo scorso anno, secondo uno studio realizzato su un campione di oltre 800mila preventivi raccolti dal comparatore online tra novembre e dicembre 2023.

Le tariffe Rc auto, di contro, continuano a crescere, con effetti negativi anche sugli automobilisti virtuosi.

Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia occorrono, in media, 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a dodici mesi precedenti.

Se a livello nazionale la percentuale di automobilisti che nel 2023 hanno dichiarato un sinistro con colpa è pari al 2,33%, guardando al campione su base regionale emergono differenze significative. Al primo posto tra i meno virtuosi, gli abitanti della Toscana, dove il 3,02% degli automobilisti vedrà quest’anno aumentare il premio dell’Rc auto. Seguono i guidatori di Liguria (2,89%) e Sardegna (2,76%). Le percentuali più basse, invece, sono state rilevate in Trentino-Alto Adige (1,57%), Basilicata (1,78%) e Friuli-Venezia Giulia (1,82%).