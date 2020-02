Rc auto, chi vince e chi perde con la polizza famiglia C’è chi risparmia più del 60% e chi a malapena va oltre il 10%. Il tutto a spese di single, imprese e famiglie poco abbienti. Col paradosso dei neopatentati “virtuosi” di Maurizio Caprino

4' di lettura

Con la polizza Rc auto “formato famiglia” si può risparmiare tra il 13% e il 65%, secondo le ultime stime elaborate da Facile.it per Il Sole 24 Ore del Lunedì. Ma questa agevolazione viene dall’obbligo per le compagnie di riconoscere la classe di merito bonus malus maturata dal veicolo più “virtuoso” a tutti i membri di una famiglia, quale che sia il tipo di veicolo e anche se non è “nuovo”. Così arriveranno rincari per gli altri assicurati.

Difficoltà di applicazione e distorsioni

Senza contare che l’applicazione della nuova norma, in vigore dal 16 febbraio con la conversione in legge del decreto milleproroghe (Dl 162/2019), è complesso: ci sono tante situazioni particolari in cui occorre verificare bene i documenti dei veicoli e delle famiglie, cosa che peraltro crea nuovi costi agli agenti assicurativi. E in alcune situazioni e soffre delle incongruenze della legge.

Tutto comunque parte dal fatto che la nuova agevolazione viene riconosciuta anche per categorie diverse di veicoli, nonostante abbiano un grado di rischiosità ben diverso. Per esempio, la moto del figlio beneficia della classe di merito maturata dal padre con la sua auto. Inoltre, si ha diritto al beneficio anche per i mezzi già presenti in famiglia (a partire dal prossimo rinnovo della polizza) e non solo per quelli che entreranno nel nucleo familiare d’ora in avanti.

A fronte di tutti questi vantaggi, c’è un solo vincolo da rispettare: che l’assicurato che beneficia della polizza famiglia non abbia causato sinistri negli ultimi cinque anni. Il che causa un paradosso: il neopatentato che non ha mai avuto un veicolo è ammesso al beneficio (perché non ha un attestato di rischio da dove si veda che ha causato incidenti), quello che lo ha ma da meno di 5 anni ne è escluso perché non ha una storia assicurativa sufficientemente lunga da raggiungere il quinquennio.

Risparmi variabiliNon si sa quanto il vantaggio, destinato a circa due milioni di famiglie che hanno più di un veicolo, costerà in più agli altri assicurati: dai single alle imprese, passando per le famiglie meno abbienti che hanno un solo mezzo.