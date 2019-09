Rc auto e conti bancari: prezzi in aumento per giovani e single

«Certo esiste una variabilità di prezzi sul territorio – conclude Guidoni - e ogni compagnia sviluppa politiche commerciali diverse». Ecco perché i preventivi possono variare da zona a zona e in base al profilo dell’utente. In ogni caso, secondo i dati Ivass il 50% degli assicurati nel ramo Rc auto spende meno di 363 euro all’anno.

I conti correnti bancari

In rialzo anche anche le spese bancarie, in particolare per i single che, secondo la rilevazione di SosTariffe.it condotta su 17 istituti, per i conti corrente dovranno sborsare da settembre 9 euro in più su base annua, rimanendo però su una spesa complessiva non elevata (intorno agli 80 euro) che premia chi si affida al canale digitale. «In linea con i diversi profili di utenza, sempre più digitale, si parte da 15 euro secondo le rilevazioni ufficiali di Banca Italia per i conti online» fa osservare Gianfranco Torriero, vicedirettore generale Abi, che ricorda come esistano persino conti correnti a costo zero a finalità sociale: «In questo quadro - aggiunge - lievi ritocchi anche di un singolo istituto possono incidere. Alcune banche possono decidere di rivedere singole voci di costo (bonifici o carte di credito ad esempio), magari per compensare anche gli investimenti tecnologici effettuati, ma in questi anni è sicuramente cresciuto il valore della funzionalità sottostante a ogni conto con una serie di servizi e comodità in costante aumento».