Rc auto e Coronavirus, ecco quanto hanno risparmiato le assicurazioni

3' di lettura

Adesso è certo: il lockdown, per l’intero 2020, ha fatto crollare i sinistri pagati per la Rc auto. Lo si desume dai primi dati “completi” sull’anno, quelli dell’associazione delle compagnie (Ania): i risparmi legati al calo degli incidenti dovuto alla pandemia e alle conseguenti restrizioni alla mobilità sono stati di 2,1 miliardi di euro. Superiamo il miliardo e mezzo ipotizzato dal Sole 24 Ore del Lunedì il 27 aprile 2020 su dati Sna. Circa 1 miliardo è già stato dato ai clienti. La parte restante consiste in allungamenti della durata polizze, flessibilità nelle regole per sospenderle, rinunce a franchigie e sostegni agli agenti, a ospedali e Protezione civile. Anche perché finora la politica non si esprime.

I 2,1 miliardi calcolati dall’Ania restano una stima: si basano sui bilanci 2020 già chiusi dalle compagnie, che non sono tutti: la pandemia ha portato il rinvio delle scadenza nel decreto milleproroghe, Dl 183/2020. Ad oggi ci sono i dati delle compagnie che incassano il 75% dei premi Rc auto, sui quali è stata fatta una proiezione per l’intero mercato.

Loading...

«RISPARMI» 2020 SULLE POLIZZE A CONFRONTO Il bilancio della Rc auto 2020 secondo. (Note: (*) dati su consuntivi 2020; (**) stime da indagine conoscitiva)<br/>

Meno aggiornate le cifre stimate dall’Ivass (l’istituto di vigilanza), che parlano di una forchetta compresa tra 2,5 e 3,6 miliardi. Sono stati forniti in audizione davanti alla commissione Finanze della Camera l’11 marzo, ma si riferiscono all’indagine conoscitiva avviata in autunno sugli effetti del lockdown sulla Rc auto e lo stesso istituto si è riservato di ricalcolarli quando ci saranno tutti i bilanci.

I risparmi potrebbero aumentare proprio in queste settimane, con il ritorno in zona rossa o arancione di quasi tutta Italia, con restrizioni giusto ora che inizia la stagione in cui di solito si viaggia di più.

Risparmi e restituzioni

L’Ivass ha potuto sinora lavorare sul periodo febbraio-novembre 2020, partendo da quanti incidenti risultano registrati su segnalazione delle compagnie nella sua Banca dati sinistri: circa il 35% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (quindi la ripresa del traffico dopo il lockdown non ha azzerato i risparmi).