Rc auto, ecco i primi risparmi per le polizze formato famiglia

In valori assoluti vuole dire che chi ha beneficiato della norma su un’auto, passando da una classe 14 ad una classe 1, ha risparmiato, in media, 501 euro; per una moto, invece, il risparmio è stato di 425 euro.

Il metodo dell’indagine

Per calcolare il risparmio massimo conseguito grazie all’Rc familiare su un veicolo a quattro ruote, Facile.it ha preso in esame i prezzi offerti ad un campione di assicurati che hanno usufruito in pieno della norma (passando dalla classe 14 alla classe 1) e confrontato tali valori con le tariffe offerte ai clienti di pari profilo che, non potendo beneficiare della polizza famiglia, hanno dovuto assicurare il proprio veicolo in classe 14.

L’analisi è stata realizzata a livello nazionale e su tre province campione (Milano, Roma e Palermo) tenendo in considerazione la media delle migliori tariffe disponibili su Facile.it tra il 16 febbraio e il 10 maggio 2020 (che quindi sono riferite solo alle compagnie presenti su tale comparatore).

Leggi anche Tutti i rimborsi Covid-19: quali sono e come richiederli

Le auto

Secondo i dati elaborati da Facile.it, in Italia per assicurare un’auto in classe 14 occorrono, in media, 857 euro; usufruendo dell’Rc familiare ed ereditando la classe 1 maturata su un altro veicolo presente nel nucleo familiare, il costo scende a 356 euro, con un risparmio di 501 euro, pari al 58%.

Anche guardando i dati relativi alla tre province esaminate, il risparmio in termini percentuali resta importante. A Milano, ad esempio, assicurare un’auto in classe 14 costa, in media, 648 euro; per chi può approfittare dell’Rc familiare, ereditando una classe 1, il costo scende a 233 euro, con un risparmio che arriva addirittura al 64%.