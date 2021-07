Rc Auto, Ivass: balzo utili grazie a Covid, restituire di più

2' di lettura

Il lockdown per il Covid ha fatto diminuire gli incidenti stradali e le assicurazioni hanno aumentato i profitti dei Danni, grazie alla Rc Auto, del 45% ma non tutte hanno restituito, su base volontaria, ai clienti parte dei premi. È quanto ha sottolineato il presidente Ivass Luigi Federico Signorini presentando la relazione annuale. Signorini ha chiesto così ora alle assicurazioni “ritardatarie” di adoperarsi urgentemente e ai consumatori di valutare i comportamenti della propria compagnia. Per Signorini i premi sono scesi del 5,5% ma gli oneri relativi ai sinistri sono calati del 20%. Su 2,2 miliardi di euro risparmiati , 800 milioni sono stati restituiti ma con forti differenze fra le compagnie.

Valutare se obbligatoria su rischi clima

I cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti gli eventi catastrofici o comunque dannosi e l’Italia dovrebbe riflettere «sulla possibilità di introdurre, come altrove, forme di assicurazione obbligatoria, semi-obbligatoria o più efficacemente incentivata sui rischi legati a catastrofi naturali». «Si tratta di riflettere - ha aggiunto il presidente - sul modo migliore in cui la collettività può rispondere efficacemente a questi rischi, minimizzando ex ante i costi pubblici e privati, incentivando comportamenti responsabili, scongiurando per quanto possibile il cosiddetto “rischio morale”, accrescendo la probabilità di un uso efficiente dei fondi messi a disposizione dei danneggiati, assicurando un grado sufficiente di mutualità e solidarietà tra cittadini».

Regole per avvio Arbitro assicurativo sono prossime

Signorini ha detto che la definizione delle regole per il funzionamento dell'Arbitro assicurativo, «rimessa a un regolamento del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia, dovrebbe ormai essere prossima». L’Arbitro assicurativo è disegnato sulla falsariga dell’Arbitro bancario della Banca d’Italia e avrà inizialmente un collegio unico a Roma. «Se funzionerà come deve - ha osservato Signorini nelle Considerazioni che accompagnano la Relazione annuale - sgonfierà il contenzioso giudiziario e rafforzerà la fiducia del consumatore verso il sistema assicurativo. Stiamo lavorando, con la collaborazione dei colleghi della Banca d'Italia da anni impegnati nello stesso campo, per mettere l'Arbitro assicurativo in condizioni di operare in modo razionale ed efficiente, dando concrete risposte al bisogno di tutela dei consumatori in un quadro di sostenibilità operativa, tenuto conto delle non illimitate risorse umane e tecnologiche a disposizione».