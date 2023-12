Rc Auto, Ivass certifica gli aumenti: +7,9% in un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il rialzo è arrivato è ora si vede anche nei numeri. «Il prezzo medio dell’Rc auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali. In termini reali, l’aumento è del 6,2%». A certificarlo è l’Ivass che ha fornito i dati degli aumenti dei contratti di assicurazione sottoscritti ad ottobre 2023.

Sul territorio

Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, si legge ancora nella nota, è di 239 euro, stabile su base annua. Ma il premio medio effettivo risulta più elevato al Centro (424 euro) e al Sud (413 euro). Risultano infine ampiamente diffuse le clausole di guida esperta (63,6%) e quelle del risarcimento in forma specifica (27,2%).

Loading...

Immediate le reazioni di Codacons, Assoutenti e Unc che hanno definito i ritocchi delle compagnie rispettivamente una «maxi stangata», «mostruosi» e «una vergogna».

Le compagnie

Da tempo, va detto, i gruppi assicurativi italiani avevano preannunciato un ritocco alle tariffe. Necessario, a parer loro, per far fronte all’impatto dell’inflazione che si è abbattuto sull’intera filiera della gestione del sinistro. Un impatto che ha spesso mandato in rosso la redditività della gestione corrente del ramo danni, con un combined ratio superiore al 100%. In aggiunta, il settore, ha a più riprese rimarcato che i premi Rc auto erano sostanzialmente fermi da 10 anni.

Il maxi conto

Di qui, le nuove tariffe che come registrato dal Codacons «equivale ad un incremento di circa 28 euro a polizza rispetto allo scorso anno, ma se si considera che in Italia, in base all’ultimo dato fornito da Ivass, circolano 43 milioni i veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata solo per la categoria degli automobilisti raggiunge la maxi-cifra di 910 milioni di euro»