Rc auto, l’ombra delle frodi e le proposte nel Ddl concorrenza

Novità minima, clamore notevole. Per una materia delicata come l’assicurazione Rc auto, le schermaglie mediatiche si sono concentrate sull’estensione del meccanismo di risarcimento diretto alle compagnie con sede in altri Stati Ue introdotto dal Disegno di legge concorrenza varato dal Governo a inizio novembre. Ma, per stimolare la concorrenza dopo la stagione anomala del lockdown che ha anestetizzato prezzi e clienti grazie al calo temporaneo dei sinistri con risparmi di 2,2 miliardi per le compagnie, il problema è un altro.

Il nuovo meccanismo

L’ampliamento del risarcimento diretto sarebbe sostanzialmente ininfluente. Bisogna invece stare attenti al suo funzionamento. Azzoppato dal peso delle frodi e dei mancati controlli causati anche dal sistema della compensazione a forfait tra le compagnie, oltreché dalle lungaggini giudiziarie.

In pratica, il danneggiato è risarcito dalla compagnia con cui è assicurato, la quale si rivale su quella del danneggiante non per la somma pagata, bensì per un “quantum” fissato da norme: qualunque entità di danno resti sotto il forfait è un guadagno per la compagnia. Che così non è stimolata a veder chiaro sulle richieste danni.

Le frodi

Lo dicono i numeri dell’Ivass. E da decenni tutti additano le frodi come causa principale che porta l’Italia ad avere le polizze Rc auto più costose d’Europa. Come mostra il grafico in basso, le compagnie fanno approfondimenti solo sul 55% dei sinistri che sono segnalati come a rischio frode (mezzo milione, un quarto del totale sinistri) dai sistemi informatici in base ai parametri di legge.

Si può obiettare che questi parametri siano poco affidabili e che quindi non convenga approfondire tutti i sinistri segnalati. Ma, addentrandosi nei dati, si scopre che nemmeno gli approfondimenti sembrano dare risultati eclatanti.

Per esempio, sapere che la propria denuncia di sinistro è stata messa sotto osservazione dovrebbe avere un effetto deterrente sui presunti danneggiati che “ci provano”. Ciò dovrebbe indurli a non dar seguito alla richiesta di risarcimento, abbandonando la pratica senza fornire i chiarimenti richiesti dalla compagnia. E invece ciò accade in appena l’8% dei casi.

Le segnalazioni monitorate

Non solo. Le segnalazioni di casi sospetti riguardano 1 sinistro su 4, ma appena 1 su 8 viene indagato. E il 90% di quelli a rischio viene liquidato, mentre solo per lo 0,8% le compagnie presentano denuncia o querela all’autorità giudiziaria, con esiti sconfortanti: su 100 casi portati ai pm, ne arrivano a condanna 6.

Le compagnie sottolineano quindi che indagare non conviene: il sistema giudiziario non funziona e non di rado chi lavora per le assicurazioni sul territorio (soprattutto al Sud) resta esposto a minacce e rappresaglie. Vero. Ma, se si rinuncia ad approfondire i casi sospetti e a volte persino a curare che le foto dei danni siano genuine, s’incentivano ulteriori frodi. A spese dei clienti: l’aumento dei costi è scaricato sulle tariffe. Un testacoda.

Controlli sulle foto false

Un’altra tesi storicamente portata avanti dalle compagnie è che per i sinistri meno gravi le indagini finirebbero con il costare più della presunta truffa. E anche questo è vero. Ma garantire almeno che siano genuine le foto dei danni costa pochi euro a pratica e aiuta a smascherare i furbi.

Senza contare che gli extra-costi dovuti alle indagini possono essere anche visti come un investimento che è bene fare oggi (che peraltro le compagnie hanno ancora in tasca una parte dei 2,2 miliardi di euro risparmiati per il lockdown e non ancora restituiti ai clienti) per debellare o comunque ridurre la piaga delle truffe domani.