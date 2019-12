Rc auto, il padre passa lo sconto al figlio (anche in moto)

Per questo è prevedibile che le assicurazioni critichino la novità e ne chiedano l’abolizione. Tanto più che alla Camera è stato presentato dallo stesso Caso anche un altro disegno di legge che rispolvera - sia pure in chiave rivista - le vecchie proposte per garantire a chiunque sia in prima classe una tariffa unica, indipendentemente dalla sua provincia di residenza.

Proposte sempre bocciate proprio perché l’Ania (l’associazione delle compagnie) ha fatto sempre notare che per coprire i maggiori costi dei risarcimenti registrati nelle province più a rischio (principalmente meridionali) occorre far salire i premi pagati da chi risiede in tutto il resto del Paese. E va considerato che ormai in prima classe si trova la maggior parte degli assicurati.

Soluzione parziale

Le compagnie contavano di stemperare le tensioni man mano che si fosse diffusa la scatola nera,”spinta” dalle compagnie nelle zone più a rischio. E in effetti qualche miglioramento c’è stato. Ma anche questo dispositivo ha i suoi limiti: non sventa tutte le frodi e la sua diffusione resta a discrezione delle stesse compagnie. Infatti, è regolata dalla legge concorrenza, che risale ad agosto 2017 ma è a tutt’oggi inattuata: i decreti ministeriali attuativi che fissano caratteristiche tecniche e condizioni d’impiego della scatola non sono mai stati emanati, dati anche i troppi interessi in gioco.

