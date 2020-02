Rc auto familiare, la riforma slitta di almeno due mesi Servono interventi tecnici per adeguare gli attestati di rischio all’abolizione del bonus malus. La rivoluzione potrebbe però non portare risparmi ma aumento dei premi del 2-3% di Laura Serafini

Dl fiscale: dallo slittamento del 730 all'Rc auto familiare

3' di lettura

State pensando di comprare uno scooter al vostro ragazzo neopatentato e volete approfittare dell’entrata in vigore dell’RcAuto familiare per pagare un premio più basso? Le cose sono due: o rinviate l'acquisto o vi armate di pazienza per almeno un paio di mesi (se non 4 o anche di più). La riforma introdotta con il decreto fiscale - che consente di applicare la classe di merito più favorevole di un componente a tutto il nucleo familiare anche per veicoli di versi da auto e moto (anche camion, trattori e così via) - con tutta probabilità non entrerà in vigore il prossimo 16 febbraio come previsto dalla legge.

La scadenza del 16 febbraio

Emendamenti per posticipare l’entrata in vigore sono stati presentati in sede di conversione del decreto Milleproroghe, ora all’esame della Camera anche se l’approdo in Aula è slittato a venerdì 14 febbraio . È in ogni caso improbabile che la proroga ex lege arrivi in tempo per il 16 febbraio. Ma perchè la necessità di far slittare i tempi? Ci sarebbero aspetti tecnici non secondari per rendere applicabile una riforma che amplia a dismisura quanto già fatto nel decreto Bersani del 2017 (estensione della classe migliore solo in caso di nuovi contratti per stesse categorie di veicoli, ad esempio auto con auto, moto con moto). Nei fatti viene smantellato l’intero meccanismo bonus-malus che premia i comportamenti virtuosi : per questo motivo anche il sistema che regola la banca dati detenuta da Ania e che deve elaborare gli attesati di rischio deve essere riprogrammato. Questa è una delle ragioni alla base della richiesta di uno slittamento. Il rinvio temporaneo, in attesa di una proroga di legge, potrebbe essere ottenuto dilanzionando nel tempo l’entrata in vigore del regolamento Ivass che dà attuazione alla nuova norma.

Incertezza sugli effetti della riforma

Anche quando la riforma sarà in vigore, però, le scelte dovranno essere fatte con grande cautela. Secondo gli addetti ai lavori non è affatto scontato che il risultato sia una riduzione dei costi, in termini di premi pagati, per un nucleo famigliare. La scelta di sganciare la dimensione del premio dal rischio effettivamente sottostante determina una perdita per la compagnia, che ha necessità di incassare una somma congrua per finanziare il pagamento dei sinistri.