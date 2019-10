Rcf sullo Star il 22 ottobre, valutazione fino a 565 milioni Prezzo compreso tra 1,15 e 1,45 euro. Il collocamento inizierà lunedì 7 ottobre e terminerà il 17. L'offerta riguarda oltre 131 milioni di azioni, pari al 33,7% del capitale post aumento di Alberto Annicchiarico

Dopo il via libera di Borsa Italiana è arrivato anche il semaforo verde della Consob per il prospetto informativo sull’offerta pubblica di Rcf Group, azienda di Reggio Emilia leader nel settore dell’audio professionale, che si quoterà sul segmento Star. Il prezzo è compreso tra un minimo di 1,15 euro e un massimo di 1,45 per azione corrispondente ad una valutazione della società compresa tra circa 448 milioni e 565 milioni, post aumento di capitale. Il collocamento inizierà lunedì 7 ottobre e terminerà il 17. La data di avvio delle negoziazioni è prevista, invece, per il 22 ottobre. L'offerta riguarda oltre 131 milioni di azioni, pari al 33,7% del capitale post aumento. Il ceo del gruppo, Arturo Vicari, ha dichiarato a Reuters che obiettivo dell’Ipo è estinguere il debito e cogliere le opportunità di fusione e acquisizione nel settore.

PER APPROFONDIRE / Il suono che emoziona va in Borsa: Rcf Group pronto alla quotazione

Rcf è assistita da Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e Goldman Sachs, coordinatori dell’offerta e joint bookrunners. Banca Imi agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini della quotazione. Lazard è advisor finanziario. Chiomenti e Sullivan & Cromwell forniscono l'assistenza legale, rispettivamente, per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto americano e inglese. Latham & Watkins, infine, agisce come advisor legale a favore dei coordinatori per gli aspetti di

diritto italiano e per quelli di diritto americano e inglese.



Rcf Group è uno dei maggiori player a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l'audio professionale e la sonorizzazione pubblica. Il gruppo opera attraverso i marchi storici Rcf, dal 1949 azienda di riferimento negli altoparlanti professionali e sistemi audio d'alta gamma, e dB Technologies, specializzata in sistemi audio amplificati per il mercato professionale. Nel 2018 è entrato nel perimetro del gruppo il marchio EAW, brand iconico americano per sistemi audio per grandi installazioni ed eventi. Nel 2019 è stata acquisita la società danese DPA, leader mondiale nei microfoni d'alta gamma.