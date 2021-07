Rcs: Blackstone vuole riunire le cause e chiede 505 milioni di danni

2' di lettura

Riparte sull'altra sponda dell'Atlantico la battaglia legale tra Rcs e il fondo americano Blackstone sulla cessione dell'immobile di via Solferino, sede del quotidiano Corriere della Sera, avvenuta nel 2013.

In base a quanto risulta a Radiocor, infatti, i legali del fondo Usa in questi minuti hanno depositato formalmente la richiesta ai giudici della Supreme Court di New York per emendare, e quindi riunificare, le due cause per danni, originariamente distinte, intentate la prima contro Rcs e la seconda nei confronti del suo presidente Urbano Cairo.

La richiesta di risarcimento, quantificata dagli avvocati dello studio Kirkland & Ellis, ammonta in totale a 600 milioni di dollari (pari a oltre 505 milioni di euro).

Nel dettaglio, si tratta di 300 milioni di dollari per la mancata rivendita dell'immobile ad Allianz e di altri 300 milioni di relativi danni. Una mossa che arriva a distanza di un mese e mezzo dall'esito del lodo arbitrale di Milano che aveva rigettato le istanze di Rcs nei confronti di Blackstone.

Il nodo è soprattutto quello della sfumata vendita dello stabile di via Solferino ad Allianz. Il fondo Blackstone – come ricostruiscono i suoi legali nella lunga richiesta inviata al giudice newyorkese – chiede infatti alla corte «un risarcimento per l’interferenza calunniosa e dolosa di Rcs e Urbano Cairo» nella vendita per 280 milioni di euro di una parte del complesso dal fondo Usa ad Allianz Real Estate.