Rcs-Blackstone, l’arbitrato dà ragione agli americani

È uscito il lodo arbitrale definitivo che ha rigettato tutte le istanze di Rcs nei confronti del fondo Blackstone.

È quanto confermano a Radiocor fonti di entrambi gli schieramenti. Viene così a cadere l'ipotesi di un risarcimento per Rcs in relazione all'allora vendita dell'immobile di via Solferino al fondo americano, che ora potrà riaprire il processo per il risarcimento danni.

L’immobile, ceduto dalla precedente gestione Rcs a Blackstone nel 2013, è tuttora di proprietà del fondo, che ha dovuto sospendere i progetti di valorizzazione proprio per il contenzioso.

L'arbitrato era stato richiesto dal gruppo editoriale oltre due anni fa per contestare le modalità e il prezzo a cui era stata alienata la storia sede del Corriere.