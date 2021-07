Rcs, Miccichè si dimette dal board del gruppo

2' di lettura

Trovano conferma le indiscrezioni trapelate in mattinata sulle dimissioni di Gaetano Micciché, numero uno della divisione Imi-Cib di Intesa Sanpaolo, dal consiglio d’amministrazione di Rcs per motivi personali.

La svolta arriva a pochi giorni dalla riunione del board del gruppo editoriale del prossimo 30 luglio, la prima dopo la decisione del lodo arbitrale che ha rigettato le richieste di risarcimento verso il fondo Blackstone sulla vendita dell'immobile di via Solferino, sede del Corriere della Sera.

Loading...

Il punto sulla vicenda Rcs-Blackstone

A proposito della querelle giudiziaria è emerso, secondo quanto ricostruito da Radiocor, che le due cause, avviate da Blackstone contro Rcs e Urbano Cairo, saranno affidate allo stesso giudice, Andrea Masley (finora titolare solo del secondo procedimento che vede il fondo americano agire contro Cairo in persona). Lo ha deciso la Corte Suprema di New York dopo il passo indietro del giudice Andrew Borrok, a cui era stato assegnato il fascicolo principale Blackstone-Rcs.

La scorsa settimana, infatti, Borrok si era ricusato, come da lui spiegato in una lettera alla Corte, «per evitare sospetti di irregolarità basati su alcune recenti interazioni sociali e di altro tipo con alcuni membri di Blackstone». Da qui la decisione della Corte di assegnare il fascicolo in un primo momento al giudice Jennifer Schecter, per poi passare anche questo procedimento nelle mani di Masley, che quindi ora li gestirà entrambi.

La maxi richiesta di risarcimento

I legali di Blackstone da tempo hanno chiesto alla Supreme Court di riunificare le due cause per danni, originariamente distinte, per ottenere un risarcimento fino a 600 milioni di dollari. In attesa che entro fine agosto arrivino le controdeduzioni di Rcs, bisognerà aspettare per capire quali saranno le prime decisioni di Masley. Se decidesse di “scongelare” i due procedimenti, fermi ai box da anni in attesa del lodo italiano, dovrà esprimersi anche sul delicato tema della competenza territoriale (che per Rcs è di Milano, per Blackstone degli Usa).