Rcs alla stretta con Blackstone Per Cairo spunta la manleva

Una sentenza era già attesa a fine anno, ma i tempi sono slittati. Non si può andare oltre aprile, il termine fissato dall’arbitrato lo scorso anno, ma la sensazione che rimbalza tra Milano e Londra è che entro febbraio arriverà una decisione, anche perché le parti hanno depositato le loro memorie conclusive.

Se la vicenda non dovesse chiudersi con l’arbitrato la palla passerà al giudice di New York. E in questo caso se il tribunale dovesse esprimersi contro la società e contro Cairo quest’ultimo non pagherà personalmente, ma sarà la casa editrice a saldare il conto. A confortare il cda è stato un parere di Sergio Erede, il super avvocato d’affari che è anche l’ispiratore della causa contro Blackstone. Secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 Ore, nella riunione del cda che ha preso la decisione risultavano parecchie assenze. Tra queste quelle di Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Carlo Cimbri e Gaetano Micciché.

Sulla vicenda la società non commenta. Secondo esperti contattati da Il Sole 24 Ore in casi del genere è questione aperta quella relativa all’organo societario competente su aspetti delicati come la manaleva: c’è chi sostiene che la tematica debba passare il vaglio dell’assemblea, diversamente altri ritengono che sia sufficiente il voto del cda. Il caso Cairo rientrerebbe in questa seconda fattispecie perché l’imprenditore è finito nel mirino per aver agito in qualità di presidente e amministratore delegato di Rcs, e quindi a tutela dell’azienda.

La partita è ancora alle battute iniziali, di certo però in ballo ci sono cifre rilevanti. L’importo complessivo chiesto dal fondo è superiore alla capitalizzazione di Borsa della società (499 milioni di euro ieri pomeriggio).

La vicenda risale al 2013: il fondo americano aveva acquistato il complesso immobiliare di Via Solferino per 120 milioni da Rcs, all’epoca schiacciata dai debiti e bisognosa di fare cassa per rimborsare le banche. Sette anni fa Cairo non faceva parte del consiglio, ma in qualità di azionista con una quota del 2,7%, aveva scritto una lettera alla società per chiedere lumi sulla cessione, reputando il prezzo troppo basso. Tre anni dopo, lo stesso Cairo ha preso il controllo di Rcs.