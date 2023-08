Rdc, il ministero: 159mila famiglie si rivolgano ai centri impiego. Le Regioni: non informate su funzionalità piattaforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Potranno rivolgersi ai centri per l’impiego i 159mila nuclei con componenti in età da lavoro compresa fra i 18 e i 59 anni che hanno ricevuto la notifica della sospensione del reddito di cittadinanza. Altri 88mila famiglie “fragili”, invece, sono già state avviate alla valutazione dei Servizi Sociali. È quanto viene chiarito dal comunicato diffuso oggi, martedì 1 agosto, dal ministero del Lavoro sulla fase di transizione dal Reddito di cittadinanza ai due nuovi strumenti di aiuto, l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e lavoro.

Regioni: non informate su funzionalità piattaforma

Intanto, nell’incontro che si è svolto oggi al ministero del Lavoro, le Regioni hanno presentato alcune criticità sul decreto lavoro, e quindi anche sulle nuove misure di sostegno che prenderanno il posto del Reddito di cittadinanza. I governatori, in particolare, hanno segnalato di non essere stati «ancora informati sulle caratteristiche e la funzionalità» della piattaforma Siisl, alla quale bisognerà iscriversi per poter usufruire dell’assegno di inclusione. Le Regioni, inoltre, suggeriscono di pensare ad una «modalità transitoria» nel caso in cui si dovesse riscontrare una «non funzionalità» della piattaforma. Il ministero del Lavoro ha confermato alle Regioni che la piattaforma Siisl, strumento che servirà per la gestione del supporto per la formazione e il lavoro, sarà regolarmente attiva a partire dal primo settembre.

Calderone, per fragili servizi sociali al lavoro

Al termine della riunione, il ministero ha fatto sapere che per gli 88 mila nuclei, aggiuntivi rispetto alla platea dei 159 mila, in condizione di fragilità, i servizi sociali hanno già avviato «la fase della valutazione multidimensionale successiva alla presa in carico avvenuta sin dai primi giorni del mese di luglio». Successivamente, questa platea, ha spiegato ancora il ministero, dopo una fase transitoria nella quale continuerà a percepire il reddito di cittadinanza, transiterà nell'assegno di inclusione a partire da gennaio 2024. Al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure, il Ministero del lavoro sta seguendo con attenzione il potenziamento della rete territoriale dei Centri per l'Impiego, obiettivo perfettamente in linea con i focus del Pnrr del Ministero del Lavoro. Nei prossimi giorni sarà convocato un ulteriore incontro.