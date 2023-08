Rdc, da oggi lo stop ad altri 33mila beneficiari. Cosa si può fare se si riceve l'sms

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1° settembre parte la nuova misura Supporto Formazione e Lavoro. Info e Faq sui siti Inps e Ministero Lavoro». È il testo del messaggio che arriva da oggi ai 32.850 percettori del Reddito di cittadinanza per i quali scatta lo stop all’assegno da settembre perché hanno raggiunto i sette mesi di fruizione nel 2023. Si aggiungono agli altri 159mila soggetti che hanno già esaurito il Rdc a luglio. Nel complesso saranno circa 229mila le famiglie coinvolte dallo stop al Reddito di cittadinanza, dopo averne fruito per sette mensilità nel 2023, a partire dalla fine di luglio e fino alla fine dell’anno.

Il Patto di servizio personalizzato e i 350 euro al mese

Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. Per tutti questi soggetti “occupabili”, destinatari del messaggio, se lo vorranno, sta per diventare operativo uno dei due nuovi sussidi introdotti dal governo Meloni per sostituire il Rdc, vale a dire il Supporto alla formazione e al lavoro. Il nuovo intervento è destinato agli ex percettori del Reddito di cittadinanza considerati occupabili d’età compresa tra 18 e 59 anni: riceveranno 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, non rinnovabili.

I destinatari di questo messaggio possono rivolgersi ai Centri per l’impiego e sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato (PSP). Saranno così avviati al lavoro o verso un percorso di formazione professionalizzante durante la frequenza del quale (se i richiedenti hanno i requisiti) possono usufruire - dal prossimo primo settembre - di un contributo di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi che sarà personale. Dal primo gennaio 2024 scatta invece l’Assegno di inclusione (Adi) destinato invece ai nuclei con disabili, minori, over-60 o componenti in condizione di svantaggio

Gli obblighi da ottemperare

Entrando un po’ più nello specifico del Supporto Formazione e Lavoro, i richiedenti questa nuova misura dovranno nel dettaglio: - sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD); - contattare almeno tre Agenzie per il lavoro; - sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato; -. avviare un'iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio. Il beneficio decadrà se non verranno rispettati gli impegni sottoscritti.

La nuova piattaforma

L'Inps ha messo già a disposizione - su tutti i suoi canali - un tutorial in grado di accompagnare al meglio il cittadino in questa esperienza. L'infrastruttura tecnologica abilitante di queste nuove misure di inclusione sociale e di contrasto alla povertà sarà il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che debutterà sempre dal primo settembre. L’obiettivo è far incontrare domanda e offerta e intercettare anche corsi di formazione e riqualificazione. Istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e realizzato dall’Inps, punta all’interoperabilità dei diversi sistemi e quindi all’incrocio dei dati: qui confluiranno tra l’altro le proposte dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro. La piattaforma non sarà dunque destinata solo a coloro che non percepiranno più il reddito di cittadinanza, ma anche a quanti si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o desiderano reinserirsi. La piattaforma permetterà di gestire anche la misura dell'Assegno di inclusione, in vigore da gennaio 2024, destinata ai nuclei in cui siano presenti almeno un minore o un disabile o un over 60 o un componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.