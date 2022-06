Re-commerce, Asia e cosmetici: ecco dove puntano gli investitori del lusso nel 2022

I fondi sono i più attivi nelle operazioni di M&A

Nel 2021 sono state registrate 284 operazioni di M&A nel settore Luxury, con un lieve incremento (+7 operazioni) rispetto all’anno precedente: il segmento dei Personal Luxury Goods ha registrato più operazioni (+22 deal rispetto al 2020), in particolare grazie alla crescita di Apparel & Accessories (+23 deal), Cosmetics & Fragrances e Watches & Jewellery. Il maggiore incremento di operazioni si è registrato nel Nord America (+24), mentre ha registrato una forte contrazione la regione Asia-Pacifico (-31). I fondi di private equity e venture capital sono stati l’acquirente coinvolto nel maggior numero di operazioni (46%), mentre in termini geografici la crescita più significativa si è registrata in Nord America (+24 deal), mentre l'area Asia-Pacific ha conosciuto il maggior decremento (-31 deal). Numero record (9) quello delle società che si sono quotate durante l'anno.

Occhi puntati su Cosmetica e Fragranze

Tutti i fondi intervistati stanno considerando la possibilità di investire in asset Fashion&Luxury nel 2022, con un interesse particolarmente elevato verso i segmentiCosmetics & Fragrances (53%), Arredo (41%), Produzione di accessori e abbigliamento (32%) e Retail (29%). Come nel 2021, anche quest’anno il settore dei Personal Luxury Goods è uno dei più attraenti per gli investitori, che vogliono investire in aziende di dimensioni piccole (il 56%) e medie (38%).

Per il prossimo futuro, i fronti di investimento più seguiti sono quelli che riguardano il coinvolgimento delle generazioni di clienti più giovani, dunque il gaming e gli Nft, ma anche collaborazioni fra brand e il lancio di linee più casual. In primo piano anche la personalizzazione delle esperienze di acquisto, con campagne e negozi più mirati su target locali.