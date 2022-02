React Eu: 930 milioni a Pmi, scuole, bus, reti idriche, giustizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia completa la programmazione delle risorse del fondo React-Eu inviando alla Commissione europea uno schema da 934 milioni di euro, destinato per circa il 68% alle regioni del Sud. Le risorse vanno a Pmi, interventi per reti idriche, scuole, bus, tribunali.

Il calcolo delle nuove risorse

Le due tranche assegnate all’Italia ammontano rispettivamente a 11,303 miliardi di euro per il 2021 e 3,084 miliardi per il 2022, con una dotazione complessiva pari dunque a 14,387 miliardi (66,8% al Sud). Si tratta di una somma superiore (appunto di 934 milioni) alla stima prudenziale in base alla quale l’Italia aveva effettuato la proposta iniziale di programmazione nell’aprile 2021. Quindi il ministero del Sud guidato da Mara Carfagna e il Dipartimento per le politiche di coesione coordinato da Ferdinando Ferrara hanno trasmesso a Bruxelles un programma definitivo per il 2022, comprensivo dei 934 milioni per interventi del tutto nuovi e di 2,15 miliardi per interventi che erano già stati concordati ma che non avevano trovato copertura sul 2021.

Le nuove linee di azione riguardano tre ambiti: mobilità sostenibile e settore idrico; strutture scolastiche; interventi a favore delle imprese.

Autobus e reti idriche

Nel primo gruppo di interventi rientrano 175 milioni per il rinnovo delle flotte degli autobus (sub-urbani ed extra-urbani) di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Privilegiando alimentazioni a metano e ibride si punta a sostituire 500 autobus, per ridurre da 4.100 a 3.600 la consistenza delle flotte più inquinanti. Ammonta invece a 157 milioni la nuova tranche di risorse per le reti idriche al Sud (investimenti in digitalizzazione e strumenti di misurazione e controllo), che consentirà di far scorrere la graduatoria dell’avviso rivolto ai soggetti regolati dall’Authority di settore (Arera). L’avviso si era concluso con proposte per 550 milioni di euro a fronte dei 313 milioni messi a bando. Ulteriori interventi, per i Comuni che accetteranno di entrare nel regime di gestione industriale e di regolazione dell’Arera, potranno essere coperti successivamente da risorse del Piano di ripresa e resilienza.

Le scuole

Nel secondo ambito di intervento rientrano 259 milioni, di cui circa 119 milioni nel Mezzogiorno, per le strutture scolastiche. Cento milioni vanno ai laboratori con applicazioni sui temi ambientali nelle scuole del secondo ciclo, soprattutto istituti agrari e altre scuole indirizzate a specializzazioni nella filiera agro-alimentare; ulteriori 159 milioni sono destinati alla realizzazione di ambienti innovativi e basati su tecnologie digitali nelle scuole statali dell’infanzia.