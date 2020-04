Reagire alla pandemia: serve una (nuova) politica industriale di Massimo Colombo*

La pandemia generata dal coronavirus promette di mettere in ginocchio l'economia mondiale con conseguenze nefaste sul PIL di tutti i paesi, avanzati o meno. Tuttavia la letteratura scientifica che ha analizzato l'impatto economico delle “tempeste perfette” precedenti all'attuale ci dà motivi di speranza. Il sistema capitalista è resiliente e a rapidi crolli della domanda e della produzione segue, in tempi più o meno rapidi, la ripresa, che può essere più o meno vigorosa. Che cosa deve fare il Governo italiano per rendere la ripresa post-pandemia la più rapida e vigorosa possibile?

Innanzitutto, occorre non ripetere gli errori del passato e fare “tutto quello che serve”, dando sostegno a chi soffre un decremento significativo di reddito, in modo da sostenere la domanda aggregata ed evitare la disgregazione sociale del Paese, e assicurando al sistema produttivo la liquidità necessaria ad evitare la chiusura di imprese sane, temporaneamente in difficoltà, e la conseguente riduzione di lungo termine della capacità produttiva.

Tuttavia bisogna andare oltre e disegnare una politica industriale attiva per la ripresa. La pandemia, oltre a uno shock negativo sulla domanda e sull'offerta, genera anche nuove interessanti opportunità di business, legate alla trasformazione dei modelli di consumo e del modo di fare impresa. La scoperta che il telelavoro può avere vantaggi unici e l'interesse, anche se forzato, dei consumatori per la spesa e i servizi di intrattenimento a domicilio, ne sono ovvi esempi. In questa situazione, le piccole imprese, soprattutto le più giovani, sono posizionate in modo ideale per catturare le nuove opportunità di business, grazie alla loro flessibilità e allo spirito di iniziativa degli imprenditori che le gestiscono, e possono rivelarsi un fondamentale elemento di forza e di dinamismo del sistema produttivo nazionale. Per esprimere il proprio potenziale di crescita, devono essere in grado di ristrutturare e modificare il proprio portafoglio di risorse, investendo in un'ottica di lungo periodo in prodotti e servizi innovativi e nella capacità di commercializzarli su scala globale.

Uno studio sulle strategie di un campione di 340 start-up italiane ad alta tecnologia durante la crisi globale del 2008, realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano, conferma questa visione: nonostante il calo di domanda vissuto tra il 2008 il 2010, le start-up che hanno investito massicciamente nell'innovazione dei prodotti e dei servizi e nell'internazionalizzazione dei mercati hanno avuto una crescita del fatturato superiore di 20 punti percentuali alla media. È compito del governo italiano assecondare e facilitare i processi di trasformazione di queste imprese.

Da un lato, il Governo deve assicurare che abbiamo accesso, a condizioni competitive, alle risorse finanziarie necessarie a supportare tali processi e a scalare il proprio business, in particolare nella forma del capitale di rischio. Il fondo per l'innovazione della CDP e' uno strumento ideale per questo scopo. Dall'altro lato, è prevedibile che risorse umane ad alta competenza (manager, tecnici) verranno espulse da imprese grandi e piccole con modelli di business resi obsoleti dalla pandemia, e saranno disponibili nel mercato del lavoro. Queste risorse esperte sono preziosissime per la crescita delle piccole imprese innovative e il Governo può facilitare il loro assorbimento, ad esempio tramite il temporaneo azzeramento degli oneri sociali sulle nuove assunzioni di personale qualificato.