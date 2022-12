Real estate, frenano gli investimenti internazionali in attesa della prima mossa sul repricing

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutti (o quasi) in attesa che sia l’altro a fare la prima mossa. Parola d’ordine: «Wait and see». In attesa che scatti il repricing, cioè una svalutazione dei listini, dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e dei costi di finanziamento. Con i venti di crisi e la parola “recessione tecnica” entrata apertamente nel dibattito e nel linguaggio quotidiano, gli investitori internazionali – cauti già da qualche mese – parlano oggi apertamente di approccio attendista nell’attuale clima economico.

Saranno soprattutto le prospettive incerte a guidare il confronto tra i più grandi investitori internazionali della galassia Real Estate, riuniti mercoledì a Milano, dallo studio legale internazionale Dla Piper, per l’evento «Quo Vadis Italia?» a discutere di opportunità e investimenti Real Estate nel nostro Paese con lo sguardo e l’approccio di chi è abituato a operare su scala globale. E non mancano i segnali di contraddizione. Ad esempio, via Montenapoleone a Milano sale, quest’anno, per la prima volta, sul podio come la terza via commerciale più costosa al mondo, con canoni medi di 14.547 euro al mq all’anno e, per la prima volta, diventa la prima via dello shopping in Europa.

Obiettivo repricing

«La prospettiva – dicono tutti – è un repricing – spiega Olaf Schmidt, partner responsabile del dipartimento italiano di Real Estate di Dla Piper – dovuto all’aumento delle catene di costo e all’abbassamento dei rendimenti. Chi paga e deve garantire un rendimento all’investitore del 3-4% non può più acquistare a certi livelli di prezzo. Chi ha comprato qualche anno fa a prezzi più convenienti, avrebbe margine per abbassarli oggi e comunque fare margini. Ma nessuno fa la prima mossa. Chi vuole vendere aspetta che lo facciano gli altri. Chi vuole acquistare, non vuole essere l’ultimo a farlo a prezzi alti». Scoppierà una bolla? «Non credo – prosegue Schmidt – i grandi e grandissimi investitori hanno molta liquidità da investire. L’equity non è un concorrente in questo momento, in quanto più volatile. Tutti attendono la prima mossa dell’altro. E i tempi non sono prevedibili».

Secondo i dati di Axa Re investment managers, se un anno fa, nel quarto trimestre 2021, le transazioni per volumi d’investimento, in Europa, hanno sfiorato i 140 miliardi, nello stesso periodo quest’anno arriveranno ad appena 50 miliardi (in Italia nei primi 9 mesi abbiamo raggiunto i 9,1 miliardi). Gran parte degli operatori preferisce concentrarsi sull’asset management, sulla gestione, fare capex e proteggere i propri portafogli. Student housing, logistica, hotel sono gli asset su cui c’è mercato. Ma quali driver attraggono i grandi investitori in Italia?

I driver degli investimenti

«I requisiti Esg, il lavoro ibrido e le nuove forme di collaborazione hanno un forte impatto sui mercati europei degli uffici – ha spiegato Martin Schellein, head of investment management Europe Union Investment Real Estate Gmbh–. Mi aspetto che gli affitti prime aumentino ulteriormente, anche in fase di recessione, poiché chi li occupa richiederà meno spazi , ma migliori e conformi ai criteri Esg e in posizioni centrali. Questi edifici saranno molto richiesti dagli investitori, mentre i valori patrimoniali per gli spazi in edifici datati e in sedi secondarie potrebbero subire un forte calo. Negli anni passati il ​​mercato degli uffici a Milano – ha concluso Schellein – è stato trasformato da attori locali e internazionali e si sta adattando rapidamente a queste nuove circostanze».