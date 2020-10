Real estate, Generali avvia un fondo da due miliardi di euro nel settore degli uffici Subito in portafoglio un asset a Praga e uno a Milano. Poi si procederà agli acquisti. La gestione è open-ended, senza una durata fissata, e il rendimento del 7-8% di Paola Dezza

Una newsletter per il Real estate alla sfida della ripresa

Subito in portafoglio un asset a Praga e uno a Milano. Poi si procederà agli acquisti. La gestione è open-ended, senza una durata fissata, e il rendimento del 7-8%

2' di lettura

Per un anno il prodotto è stato dormiente, in attesa di opportunità. Parte quindi in questi giorni il fondo “Core plus” di Generali Real Estate dedicato al settore degli uffici nelle principali città europee, con un profilo di rischio intermedio tra “core” e “value add”.

A spingere l’avvio è l’attuale situazione dovuta al Covid-19. A causa della pandemia il settore uffici sta cambiando pelle sotto la spinta dello smart working. Le aziende cercano spazi nuovi e più moderni, attrezzati per arginare ...