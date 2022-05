«Real estate, gli investitori non mancano ma l’impennata dei costi è insostenibile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera a Dea Global REITs fund, il nuovo fondo di Dea Capital Real Estate che investe solo in REITs quotati in Stati Ocse ed è focalizzato su investimenti in Europa su logistica, industria leggera e data center. Lanciato in Lussemburgo, punta a una raccolta di 400 milioni e a un dividend yield sopra il 5% lordo. Con un profilo di rischio core plus, si rivolge a investitori istituzionali con sottoscrizione minima di 1 milione.

«Non mancano gli investitori, la liquidità nè l’interesse per il Real Estate, oggi, in Italia e in Europa. Ma fino a che punto il sistema potrà reggere l’aumento dei materiali da costruzione, l’impennata dei costi a copertura dei tassi sulle operazioni. E se calano consumi e potere d’acquisto, quanto potranno reggere questi canoni e questi prezzi al metro quadro?».

Se lo chiede Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate Sgr. Un’articolazione di 55 fondi gestiti (51 due anni fa), asset per quasi 12 miliardi (7,8 miliardi nel 2015), con un committment residuo che sfiora gli 1,3 miliardi e una piattaforma europea in Francia (investimenti per 350 milioni), Spagna (per 100 milioni), Germania e Polonia. E la previsione di sbarcare a Londra, con obiettivi di fund raising per gli investimenti “continentali”.

Caniggia, la guerra in Ucraina sposta strategie di investimento e asset class da un Paese all’altro?

Congela o rallenta iniziative nell’Europa centrale. Ma per il Real Estate il problema più grande sono gli approvvigionamenti. Carenza di infrastrutture e concentrazione di domanda. Con la pandemia si sono fermate attività e ordinativi. Poi, i cantieri hanno ripreso, tutti insieme. A Shanghai ci sono 600 navi in attesa di scaricare. I tempi di attesa per lo scarico sono di mesi. Il ferro è triplicato, un ponteggio quintuplicato, il cemento è prezzato allo scarico. Poi il debito. L’Europa è percepita come più debole. La copertura sui tassi per l’acquisto di un immobile negoziato sei mesi fa, allora mi era stata quantificata in 1,6 milioni. Chiuso il finanziamento in questi giorni, il debito mi costa 6 milioni.

Il 54% del vostro portafoglio (circa 6,3 miliardi) è composto da uffici: un asset vincente o con lo smart working lo sarà meno?

Siamo passati dal «Vado a lavorare dove mi assumono» al «Vado a lavorare dove mi conviene/mi piace». L’ufficio sta assumendo una “capacità attrattiva” che prima non aveva. È il biglietto da visita di un’azienda e un “benefit” per i dipendenti se diventa un luogo più spazioso, salubre e confortevole. C’è una grande domanda di uffici prime.