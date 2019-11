Real Estate, l’immobiliare sotto la lente. Dalla casa ai grandi investimenti Un sito online per privati e operatori. Dall’acquisto della prima e seconda casa ai progetti di rigenerazione urbana, dai palazzi iconici dell’architettura agli interni di design, ecco i temi di approfondimento, inchieste e analisi sul settore di Paola Dezza

2' di lettura

Comprare casa, affittare un appartamento acquistato per investimento, ma anche vivere la propria dimora scegliendo interni e arredi di design. È un mondo che coinvolge a 360 gradi la vita di tutti i giorni quello del real estate, dalle scelte relative alla prima e alla seconda casa fino ai luoghi di lavoro, dagli spazi per lo shopping a quelli per l’intrattenimento.

Il mercato immobiliare è al centro della nostra vita in tutte le sue molteplici sfaccettature.

Per l’importanza accertata e crescente del settore, da lunedì 25 novembre Il Sole24Ore metterà a disposizione dei propri lettori una nuova sezione del sito che intende seguire in tempo reale il mondo dell’immobiliare.

Il mattone italiano piace ancora agli stranieri

Real Estate, questo il nome che è stato scelto per il nuovo sito, nasce con l’obiettivo principale di raccontare, analizzare e interpretare un settore che in Italia vale 129 miliardi di euro, cifra intesa come volumi di investimento sulla quale il solo mondo legato alla casa pesa per l’80 per cento. Un settore che peraltro contribuisce, come sistema immobiliare in senso lato, al Prodotto interno lordo per il 18 per cento.

Gli italiani sono da sempre legati al mattone e risultano numericamente i maggiori proprietari di casa nel contesto europeo. Nel 2018, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate, i volumi di compravendite di abitazioni in Italia hanno sfiorato le 600mila unità (578.647 transazioni per la precisione), il dato più alto dal 2010 a oggi per effetto del quinto tasso annuale consecutivo di segno positivo (+6,5%). Al fatturato complessivo del settore contribuiscono anche asset class di investimento denominate genericamente “commercial” come gli uffici, il retail, gli hotel, la logistica e il segmento industriale. E in tempi recenti il residenziale nelle forme di student housing, microliving e Rsa.

Real Estate24 nasce come strumento per gli operatori, ma anche per chi da proprietario di casa vuole conoscere meglio tendenze del settore, previsioni dei prezzi e dei canoni di affitto, trend dei rendimenti, nuovi sviluppi immobiliari e progetti di rigenerazione urbana. Con un occhio attento a quanto accade oltreconfine, eventi e trend che quasi sempre influenzano e si replicano anche sul mercato italiano.