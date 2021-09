Real estate, il residenziale detta i tempi del dopo Covid

4' di lettura

Sarà una città di spazi condivisi e fluidi, dove aree di lavoro, abitazioni e spazi per lo shopping e il divertimento saranno sempre più integrati. Una città a misura d’uomo, dove la qualità della vita sarà declinata in servizi più approcciabili, ma anche in metri quadrati di verde e infrastrutture dinamiche. La rivoluzione innescata dal Covid-19 nel mondo immobiliare inizia a germogliare. Si ripensano i progetti per adeguarli a necessità e desideri degli utenti e degli investitori, si rivalutano le case per trovare soluzioni più congeniali alle nuove dinamiche di vita quotidiana.

La pandemia ha rappresentato una doccia fredda in un mercato immobiliare che stava viaggiando a vele spiegate, seppur con differenti velocità. Da subito le previsioni hanno rivisto al ribasso i numeri attesi in quei mesi. La primavera 2020 è stata caratterizzata dalla chiusura delle agenzie immobiliari, dalla frenata degli acquisti, dallo stop ai grandi investimenti stranieri in tutti i settori. Una chiusura che ha pesato sui volumi dei singoli settori, dal residenziale agli uffici, dagli hotel chiusi ai centri commerciali con le loro aperture a singhiozzo e le polemiche sulle chiusure domenicali.

Casa, spazi aperti sul verde

L’abitazione cambia e diventa contenitore di più funzioni, da ufficio ad aula scolastica. Dal Salone del mobile sono emerse proposte architettoniche per accrescere la qualità di vita e la funzionalità degli spazi di vita familiari. Perché a spaventare oggi sono futuri lockdown. E l’attenzione per la casa da parte degli italiani si è accentuata e gli acquisti in crescita faranno chiudere il 2021 con un fatturato di oltre 99 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2020. «È una crescita dovuta agli scambi, aumentati sia nel numero che nel peso degli appartamenti più grandi e costosi» dicono da Scenari Immobiliari, che inaugura questa mattina a Santa Margherita Ligure il 29esimo Forum. I prezzi, infatti, restano fermi, salvo il segmento del nuovo dove gli incrementi sono significativi. A stupire sono quartieri che non conoscono crisi. La giovane e vivace Porta Ticinese e l’area di via Settembrini a Milano, la lussuosa piazza Navona a Roma, piazza Carlo Felice a Torino e ancora il lungomare Nazario Sauro a Bari. Sono tra i dieci quartieri che si sono rivalutati di più da giugno 2020 a oggi. Qui i prezzi delle case sono saliti dal 4 al 6% contro una media italiana che ha visto le quotazioni scendere dell’1,6% nel periodo considerato.

Le prospettive del residenziale sono di una crescita prolungata per i prossimi tre anni, a meno di nuovi eventi imprevedibili. L’ottimismo sull’economia, arrivato anche dal dato di stima di crescita del Pil che potrebbe sfiorare il 6% nel 2021, e i bassi tassi di interesse sui mutui fanno il resto. L’acquisto oggi è conveniente, qualche volta anche l’investimento da mettere a reddito, che sconta però l’incognita della domanda di locazione e l’affidabilità dell’inquilino.

Le scelte propenderanno ancora per abitazioni più grandi, con spazi esterni e magari nel verde, anche in zone meno centrali, desideri che accomunano tutta Europa. I lockdown, più o meno rigidi, hanno spinto a valutare l’acquisto di seconde abitazioni da vivere per lunghi periodi se si può usufruire del lavoro da remoto.