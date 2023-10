Real estate: volumi in netto calo nel terzo trimestre. Bene hotel e alternativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È una contrazione pesante quella certificata dai dati Dils per il terzo trimestre del 2023. Nel periodo considerato in Italia i volumi, nonostante siano cresciuti sul trimestre precedente raggiungendo circa 1,5 miliardi di euro (+27%), sono in netto calo su un anno prima. Il risultato da inizio anno raggiunge 3,6 miliardi di euro, poco più di un terzo del volume registrato nello stesso periodo del 2022, anno record. La fase resta critica dunque per gli investimenti in immobili commerciali, in linea con gli altri principali mercati europei.

Rimane il dinamismo di alcune asset class, come la logistica, il segmento dell’Healthcare, e del Living. Il settore del Retail, invece, ha registrato nel corso del trimestre investimenti per circa 86 milioni di euro, per un totale da inizio anno di circa 244 milioni di euro, proseguendo nel trend che vede gli investitori guardare soprattutto ai comparti big box e out of town.

Loading...

A pesare i tassi di interesse elevati, che spostano capitali verso altri lidi, ma anche l’inflazione con il rincaro dei costi di materie prime e di costruzione. Pesano anche l’incertezza e la scarsa fiducia in una ripresa.

La Logistica

Secondo Dils si conferma il settore leader per gli investimenti immobiliari in Italia, con circa un miliardo di euro investiti nei primi nove mesi dell’anno (di cui 474 milioni nel terzo quarter) e con un peso del 28% del totale investito, nonostante rendimenti prime ancora in fase di crescita.

«Dal punto di visto dell’assorbimento di spazi, dando seguito all’eccezionale primo semestre, nel terzo trimestre 2023 si registra un take-up di circa 680.000 mq nel mercato logistico italiano (+34% rispetto al terzo trimestre del 2022), stabilendo un nuovo record per i primi nove mesi dell’anno che raggiungono un take-up totale di quasi 2,2 milioni di mq (+11% rispetto allo stesso periodo del 2022)» recita un comunicato.

La dinamica dei canoni di locazione vede ancora una crescita, spinta dall’elevata domanda di spazi moderni e di elevata qualità.

Uffici

Nel trimestre sottotono il comparto degli uffici che raccoglie circa 80 milioni di euro investiti, per un totale da inizio anno pari a 492 milioni di euro. Con questi numeri quella che è sempre stata la più ricercata asset class di investimento diventa la quarta.

Dils stima però che nel quarto trimestre possano arrivare a Milano e Roma investimenti per oltre 500 milioni di euro.