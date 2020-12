Reale Immobili, Partners Group e Investire insieme nel primo fondo di residenza in affitto L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di progettualità con un focus sulla locazione a lungo termine nelle maggiori città italiane. Il valore aggregato di questo primo investimento è di oltre 250 milioni di euro su circa 70mila mq di superficie di Laura Cavestri

Una partnership che “scommette” sull’investimento nella locazione a lungo termine. Firmato l’accordo tra Reale Immobili, affiliate di Partners Group, e InvestiRE Sgr (parte del Gruppo Banca Finnat) che vede le tre società coinvolte nel primo Fondo di Residenza in Affitto (Prs) in Italia. L’obiettivo della partnership è promuovere lo sviluppo di progettualità nel settore residenziale con un focus sulla locazione a lungo termine nelle maggiori città italiane.

La prima operazione

La prima operazione del nuovo Fondo comprende 11 immobili, localizzati in zone centrali delle principali città italiane, di proprietà di Reale Immobili, società immobiliare di Reale Group. Oltre la metà, il 60%, si trova nel centro di Milano, che ormai da tempo anticipa i cicli immobiliari a livello internazionale. Il restante 40% è suddiviso tra Roma e Torino. Il valore aggregato di questo primo investimento, che tiene conto anche della riqualificazione degli immobili, è di oltre 250 milioni di euro su circa 70mila mq di superficie.

Il progetto intende non solo riposizionare gli asset secondo concept maggiormente coerenti con l’attuale domanda di mercato, ma anche avviare un modello gestionale innovativo attraverso soluzioni che valorizzino la qualità del living, facendo leva sulla sostenibilità ambientale, in termini di energy rating e razionalizzazione dei costi.

Le opinioni

«Questa operazione – ha dichiarato Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili – consente di proseguire il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare di Reale Group avviato negli anni scorsi con altri progetti rilevanti. Rientra, infatti, in un processo di turnover del nostro portafoglio che permetterà di accedere ad una piattaforma internazionale di “know how e best practices” in ambito di asset management, in grado di generare valore per il nostro Gruppo, la nostra società e gli stakeholders coinvolti».

«Operazioni come questa confermano il focus di Partners Group su portafogli immobiliari caratterizzati da un solido profilo reddituale, unito ad una importante componente di riqualificazione e value-add – ha dichiarato Marco Denari, member of management, Private Real Estate Europe di Partners Group –. Siamo orgogliosi di avviare una partnership con operatori residenziali qualificati come Reale Immobili e InvestiRE Sgr, oltre che di partecipare all’istituzionalizzazione del settore Prs in Italia, un Paese dove intendiamo continuare a investire negli anni a venire nei settori uffici, residenziale e logistico».