Realfonzo (fondo Cometa): «Il Governo ci convinca a investire sull’Italia»

«Il Recovery Plan non è la soluzione di tutti i problemi. Per spingere la crescita, bisogna convincere i fondi pensione italiani a sostenere investimenti diretti nell’economia del Paese. E non per spirito di patria ma perché, ed è la mia proposta, c’è un meccanismo di garanzia: se i rendimenti di questi investimenti fossero più bassi di quelli del Tfr, la differenza la dovrebbe colmare lo Stato eventualmente attraverso Cassa depositi e prestiti». È la proposta lanciata da Riccardo Realfonzo, economista...