Realtà virtuale user-friendly di Cristiana Gamba

1' di lettura

R3DT offre uno strumento di Realtà Virtuale user-friendly per applicazioni ingegneristiche in grado di essere controllato manualmente invece che con fastidiosi controller. Chiunque può virtualizzare i dati CAD in qualsiasi momento premendo un pulsante e successivamente mettere gli occhiali VR e iniziare ad operare, per esempio in fase di assembly o pianificazione del layout di fabbrica, in ambito ergonomico e nell’approvvigionamento tecnico. Lo strumento VR è già utilizzato da una quarantina di imprese.

L’innovazione

Dal punto di vista di un ingegnere, l’uso semplice e realistico del tool VR, che non rende necessaria alcuna formazione preventiva, grazie al funzionamento intuitivo che si basa sull’utilizzo di una mano sola, i modelli 3D possono essere vissuti come se fossero reali in pochi minuti, indifferentemente alla scrivania del pianificatore o nella sala riunioni con i colleghi. E, con la modalità di collaborazione Coop-in-VR, è possibile anche lavorare insieme come team in tutte le sedi e le aziende.