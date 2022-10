Reati in calo, ma non sul web: delitti online, incendi e rapine oltre i livelli pre-Covid

3' di lettura

Reati in calo, ma delitti informatici, incendi e aggressioni superano i livelli pre-Covid. È questo uno dei trend che emerge dalle statistiche sulla criminalità del primo semestre 2022, estratte dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno per il Sole 24 Ore, confrontate con quelle degli anni precedenti.

Si tratta di dati non ancora consolidati, ma che mettono in luce come sta cambiando post pandemia il crimine nel nostro Paese. Una fotografia con cui dovrà fare i conti il nuovo Governo di centrodestra che fin dall’inizio della campagna elettorale ha messo al centro del suo programma il tema della sicurezza.

Calo dell’8,7% rispetto al 2019

I dati sui delitti commessi e denunciati nei primi sei mesi dell’anno confermano la progressiva contrazione della criminalità, in corso già da alcuni anni: gli illeciti rilevati nel 2022 dalle forze di Polizia, nonostante una ripresa su base annua del 7%,risultano complessivamente in calo dell’8,7% rispetto allo stesso periodo 2019. I dati, dunque, certificano un trend ancora in discesa, al netto della frenata inferta dalle restrizioni anti-Covid che nel 2020 hanno ridotto ai minimi termini furti e rapine.

La ripresa dei movimenti e dell’economia si è riflessa in termini quantitativi anche sulle statistiche criminali: i furti nei primi sei mesi del 2022 sono tornati a salire del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma si confermano in calo (-16%) se confrontati con lo stesso semestre del 2019. In particolare, la diminuzione risulta del 25% per i furti in abitazione e del 18% per quelli negli esercizi commerciali.

Continua la discesa anche di altre forme di reato, come le denunce per violazione della proprietà intellettuale e le rapine in banca (rispettivamente in calo del 58,5% e 49,7% sul 2019, con appena 103 e 73 episodi nel primo semestre). Emergono, inoltre, meno episodi di riciclaggio e impiego di denaro sporco e meno associazioni per delinquere o di tipo mafioso. In calo nel 2022 anche le contraffazioni di marchi e prodotti industriali, così come i reati legati agli stupefacenti.