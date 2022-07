Reati stradali e tenuità, sono da valutare danni e colpa

Ridotto il campo d’azione della norma

Tuttavia, la giurisprudenza ha ristretto in modo significativo il campo d’azione della norma, circoscrivendone l’operatività ai casi in cui l’offesa sia oggettivamente esigua e la condotta di guida dell’autore del reato sia riconducibile a banali disattenzioni, sintomatiche di colpa lieve. In questo contesto, la Cassazione ha in genere escluso la rilevanza delle condotte seguenti all’incidente stradale, spiegando come la legge stabilisca che la valutazione del giudice deve concentrarsi sulle modalità della condotta, sul grado della colpevolezza da esse desumibile e sull’entità del danno o del pericolo (sentenza 660/2019). Pertanto, solo le lesioni di poco superiori a 40 giorni di prognosi sono state in concreto ritenute idonee per la concessione della non punibilità, sempre se accompagnate dal risarcimento integrale del danno e da condotte di guida non pericolose, ma frutto di occasionali, e banali, disattenzioni. Viceversa, è stato ritenuto legittimo il diniego del beneficio per la mancata copertura assicurativa del veicolo, visto che diminuisce la possibilità di un rapido risarcimento della vittima (sentenza 10481/2022).

Le indicazioni dei giudici

1 - LE SOGLIE DI PUNIBILITÀ

La non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica a ogni reato, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti di pena fissati dalla legge. Essa è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, così come con qualsiasi altra figura criminosa, anche se caratterizzata dalla presenza di soglie di punibilità o di fasce di rilevanza penale. In tutti i casi, la valutazione del giudice deve concentrarsi sull’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza dell’autore.

Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 13681/2016

2 - IL MANCATO SOCCORSO

Anche a chi è accusato del reato di violazione dell’obbligo di prestare assistenza ai feriti in seguito a un incidente stradale, causato dalla sua condotta, può essere concessa la non punibilità per particolare tenuità.

In questo caso, il giudice deve focalizzare la propria attenzione soprattutto sull’entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, sul comportamento dell’accusato e sulla circostanza che la persona offesa, dopo l’incidente, sia stata comunque soccorsa, o meno, da altre persone.

Cassazione, 54809/2017

Cassazione, 27241/2020

3 - LESIONI GRAVI

È possibile riconoscere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alle lesioni stradali gravi in presenza di determinati indici, e cioè quando la lesione è di poco superiore ai 40 giorni, la persona offesa ha rimesso la querela – attestando così la mancanza di interesse al perseguimento penale del fatto – e la manovra di guida che ha dato causa all’incidente non è stata particolarmente pericolosa, e in più è stata influenzata da una concausa, come la cattiva visuale del conducente.

Tribunale di Milano, 8428/2019

4 - STATO DI EBBREZZA

Se il giudice vuole concedere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto alla persona accusata di un reato stradale di natura contravvenzionale, come la guida in stato di ebbrezza, è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso – ad esempio mediante il compimento di manovre azzardate – con riferimento ai beni giuridici tutelati dalla norma, cioè la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità individuale degli utenti della strada.

Cassazione, 36436/2020