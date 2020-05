Reati tributari e crisi di impresa avvocati sentinelle d’allarme

Così, le principali aree da monitorare saranno allora quelle più suscettibili di una significativa produzione di documentazione contabile e, complessivamente, quelle che sovraintendono alle attività dichiarative indirizzate alla determinazione dei tributi da corrispondere. Le imprese di dimensioni più ampie, quelle nelle quali una politica di tax planning è più sviluppata ed evoluta, magari con modelli in essere di tax control framework avranno naturalmente una capacità di intervento maggiore, ma va sottolineato come l’etsernalizzazione dell’attività dichiarativa che può caratterizare soprattutto il denso tessuto delle piccole e medie imprese non le metta assolutamente al riparo da possibili contestazioni.

Quell’adeguato assetto organizzativo della compliance cui tutte le imprese sono a loro modo tenute impone infatti, almeno, un’adeguata verifica e un costante controllo su professionalità e correttezza dei professionisti individuati.

Più in particolare allora, è dagli stessi studi legali che arriva una sollecitazione a un aggiornamento dei modelli che tenga alta la guardia su quelle aree aziendali, per esempio, più a diretto contatto con i fornitori, per le quali il rischio sulle fatturazione fa un salto di qualità con la riforma da poco in vigore. Perché se in precedenza l’attenzione poteva in qualche modo riguardare un rischio “indiretto”, relativo a condotte preparatorie di altre categorie di illeciti, riciclaggio e corruzione tra privati, per esempio, ora il modello dovrà prendere in considerazione un rischio assai più istituzionale e aderente alla tipicità delle attività svolte.

E allora, per essere un po’ più pratici, spazio a procedimenti di selezione dei contraenti con l’impresa, caratterizzati dall’evidenza delle procedure seguite (bandi di gara, analisi dei preventivi forniti, selezione da albi), dalla non sovrapponibilità delle figure chiamate a controllo e poteri di firma, dalla predisposizione anche di clausole contrattuali standardizzate. In questo modo, almeno, l’utilizzo di contratti con fatturazioni per operazioni inesistenti verrebbe ad essere drasticamente impedito.