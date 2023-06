Rebecca Henderson: «Il capitalismo è un ottimo servitore, ma è un pessimo padrone»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La professoressa Rebecca Henderson ha spiegato come «il capitalismo sia storicamente stato di enorme beneficio per l’umanità. Se si guarda agli ultimi cento anni, il PIL pro-capite è più che quintuplicato, nello stesso arco di tempo in cui la popolazione mondiale triplicava». Poi ha aggiunto: «Comunque, credo che il capitalismo sia un ottimo servitore, ma un pessimo padrone. Abbiamo bisogno di un enorme spinta culturale che insista affinché le aziende siano ritenute responsabili, l’inquinamento da gas serra sia regolamentato, siano preservati gli ecosistemi del mondo».

Queste parole non sono sorprendenti sulle labbra di un John and Natty McArthur University Professor della Harvard Business School. La conversazione diventa più complessa quando si parla di come il capitalismo sia evoluto diventando un sistema che si concentra solo sui profitti a breve termine, senza tenere in considerazione che le sue attività influenzano il cambiamento climatico, il benessere dei lavoratori e la sopravvivenza del pianeta stesso. «Il capitalismo è un ottimo servitore, ma è un pessimo padrone», ha affermato la professoressa Henderson.

«Il capitalismo che vogliamo non consiste nel generare profitto tenendo gli stipendi al minimo e inquinando il nostro pianeta», ha spiegato nel corso di Reimagine Capitalism, il primo episodio della serie podcast ReImagine TALKS. Secondo la professoressa, dobbiamo rivedere il modo in cui pensiamo a molte questioni, «inclusa l’idea che governo sia una brutta parola», per recuperare «la migliore forma di capitalismo. Se si guarda a quello che successe in Europa, dopo la Seconda guerra mondiale, esisteva un equilibrio fra capitalismo e democrazia. Era chiaro che il ruolo del capitalismo non era generare profitto. L’obbiettivo era far fiorire una società giusta e prosperosa».

L’autrice di "Reimagining Capitalism in a World on Fire", un libro che è stato nominato per il Financial Times McKinsey Book of the Year Award, sostiene che si possano costruire modelli economici che siano socialmente, ecologicamente ed economicamente responsabili e che questo sia l’unico modo per garantire un futuro di prosperità per tutti. Per risolvere problemi come il cambiamento climatico e le disuguaglianze, dobbiamo mobilitare il settore privato. «Migliaia di aziende, le grandi banche del mondo e tutte le società di contabilità si stanno muovendo in questa direzione, il che è incredibilmente utile». Faremo in tempo a re-immaginare il capitalismo prima che si troppo tardi? «Non faremo in tempo, nel senso che ci saranno sofferenze umane terribili», ma dobbiamo mettercela tutta «per costruire una società più resiliente e più concentrata sul bene comune, e il settore privato deve essere coinvolto nel raggiungimento di questi obbiettivi».

