Rebranding, Paco Rabanne diventa Rabanne e debutta nel segmento del make-up

Alla vigilia del suo 60° anniversario, Paco Rabanne diventa Rabanne. Semplificato e più internazionale nello spirito, il rebranding rappresenta un momento cruciale per la maison in quanto celebra un decennio di notevole crescita e inizia a dare forma a un nuovo futuro che unisce i mondi fashion e beauty in un’unica anima. Questo cambiamento di nome è accompagnato da una nuova identità visiva con un logo che rende omaggio all'eredità avanguardista di monsieur Rabanne e rispettano l'heritage pionieristica del brand. La nuova tipografia guarda infatti dello stilista prendendo ispirazione dalla sua prima fragranza, Calandre, lanciata nel 1969. Il nuovo design apparirà gradualmente nei prossimi 12 mesi e unirà moda e beauty sotto un unico approccio, tipicamente creativo, inclusivo e innovativo.

Il rebranding è accompagnato dal debutto della maison nel segmento del make-up che sarà presentata durante la sfilata SS24 del brand a Parigi a settembre. Rabanne Makeup sarà lanciato esclusivamente online il 21 agosto e in store selezionati, tra cui Selfridges UK il 31 agosto; gli store Sephora in Europa dal 12 settembre e da Ulta Usa dal 1° ottobre.