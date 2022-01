Rebus inflazione e tassi. Le Borse sono tornate con i piedi per terra (per ora)

3' di lettura

Alla quarta seduta dell’anno i mercati azionari tornano con i piedi per terra. Dopo tre giorni consecutivi di rialzo, che a loro volta seguivano il rally innescato sul finire dello scorso anno e che avevano propiziato nuovi primati di lungo periodo o addirittura storici, i listini europei hanno infatti registrato per l’Epifania una battuta d’arresto significativa: -1,8% per Piazza Affari, - 1,72% per Parigi, -1,35% per Francoforte. A contribuire al brusco risveglio degli investitori sono stati quei...