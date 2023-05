Rebus nomine per il governo: attesa per i vertici di Gdf e Polizia

In mattinata Meloni parteciperà alla celebrazione del 75° anniversario dalla prima seduta del Senato della Repubblica.

Meloni rilancia sulle riforme e chiama le opposizioni

Il secondo dossier è quello delle riforme. Martedì 9 maggio la premier Giorgia Meloni incontrerà tutte le opposizioni per un round di confronti che la vedrà per la prima volta seduta di fronte alla leader del Pd, Elly Schlein (la quale già in queste ore riunisce la sua segreteria per prepararsi all’incontro). Mentre non dovrebbe esserci Giuseppe Conte, alla guida dei Cinque Stelle, impegnato - dicono i suoi - a Brescia, dove è chiamato dal Tribunale dei ministri a testimoniare nell’inchiesta Covid. Udienza, però, calendarizzata il 10 maggio. Una eventuale assenza sarebbe interpretata come un segnale politico. L’appuntamento è per l’ora di pranzo alla Camera, nella Biblioteca del presidente: si partirà con +Europa a mezzogiorno e mezzo e a seguire tutti gli altri, le Autonomie, l’Alleanza Verdi e sinistra, il Terzo Polo (che si presenterà unito) per chiudere con M5S e Pd, cui sarà dedicato più tempo. Una serie di bilaterali che serviranno per capire il margine di disponibilità al dialogo dei diversi partiti, sia sul contenuto delle riforme, sia sul percorso da seguire, se cioè ricorrere alla via ordinaria, ad una Bicamerale o a una Costituente. In una lettera inviata alla premier il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, viene espressa «la volontà delle Regioni e delle Province autonome di contribuire in modo propositivo a questo percorso e, pertanto, sono a chiederle un incontro con la Conferenza».

Istat, nel 2022 natalità al minimo storico: neonati sotto i 400mila

Il Papa e Meloni agli Stati Generali della Natalità

Il terzo dossier su cui si focalizzerà l’attenzione dell’esecutivo questa settimana sarà quello delle denatalità e del costante invecchiamento della popolazione. Giovedì 11 e venerdì 12 maggio si terranno a Roma gli Stati Generali della Natalità, promossi dalla Fondazione per la Natalità. Un momento di riflessione e di confronto per spingere la politica, al di là degli schieramenti, a mettere in campo azioni concrete per raggiungere nel 2033 i 500mila nati. Ci saranno in presenza Papa Francesco, Meloni, i ministri Valditara, Roccella, Lollobrigida, Urso, Salvini, Tajani e collegato dal Giappone Giorgetti, ma anche i leader dell’opposizione Schlein, Conte, Calenda. Ed ancora il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, il sindaco di Roma Gualtieri e tanti esponenti di aziende.

Ita-Lufthansa, venerdi' scade la proroga della trattativa con il Mef

Venerdì si chiude su Ita-Lufthansa, scade proroga

Quarto dossier: il 12 maggio scadrà la proroga della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco Ita Airways al gigante tedesco. In origine il periodo di esclusiva doveva concludersi il 24 aprile ma poi i tedeschi avevano chiesto una breve proroga, concessa dal Mef, azionista unico di Ita. Il «focus è sul prezzo» ma «l’operazione nella sua struttura è definita», è stato spiegato nei giorni scorsi dai vertici di Ita. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. Colonia ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef successivamente e salire così al 100% della newco. Se tutto andrà secondo le attese, Ita Airways entrerà in un universo Lufthansa che comprende Air Dolomiti, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International, Lufthansa Regional, Lufthansa CityLine, Edelweiss Air, Eurowings e Lufthansa Cargo.

L’appuntamento con le urne il 14 e 15 maggio

La settimana si chiuderà con una prova elettorale. Sono più di sei milioni (6,3) i cittadini italiani che potranno esprimere il proprio voto nella prossima tornata di elezioni amministrative, prevista il 14 e il 15 maggio. Andranno al voto 598 comuni di regioni a statuto ordinario, 91 sopra i 15.000 abitanti, e 16 capoluoghi di provincia (Vicenza, Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Latina, Ancona, Brindisi, Teramo, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani). In Sicilia e Sardegna si voterà il 28 e il 29 maggio (eventuale ballottaggio domenica 11 e lunedì 12 giugno). Per la maggioranza che sostiene l’esecutivo l’appuntamento elettorale fornirà l’occasione per misurare il grado di consenso di cui gode tra gli italiani, a oltre sei mesi dalla nascita.