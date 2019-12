Recarlo, impegno green con focus sull’Europa

«È una certificazione a cui abbiamo subito aderito - continua Paolo Re - visto che l’approccio trasparente sulla tracciabilità dei diamanti fa parte della filosofia aziendale così come l’attenzione alla sostenibilità ambientale a partire dalla nuova sede ecocompatibile con pannelli solari e aree verdi interne ed esterne per creare un ambiente di lavoro stimolante. Un fattore molto importante per noi».

Gli esperti gemmologi della maison selezionano le pietre provenienti dalle miniere russe in base ad elevati standard qualitativi e tagliate secondo le migliori proporzioni del pregiato taglio ideal. Tutti i gioielli sono accompagnati da certificati di garanzia Internazionale per la qualità e assicurazione contro rapina e scippo. Inoltre, per tutti i diamanti di caratura superiore ai 0,14 ct., Recarlo allega al gioiello un “Microfilm” rilasciato dal Centro analisi gemmologiche che specifica le caratteristiche del diamante utilizzato.

Dalla produzione al retail, con 400 gioiellerie che distribuiscono il marchio Recarlo - di cui 350 in Italia - e un ambizioso piano di crescita con il progetto di shop in shop iniziato con le inaugurazioni di Perugia e in provincia di Roma a cui seguiranno quattro nuove aperture nel 2020. «È un modo - spiega l’ad - per avvicinarci sempre di più al mondo del retail».

I nuovi spazi seguono un format coerente con l’immagine dell’azienda con arredi sobri ed eleganti. Il blu savoia, scelto in quanto colore che richiama le radici affondate nel territorio piemontese, heritage del brand, e che fa risaltare la brillantezza dei diamanti, è il colore protagonista assieme al legno laccato delle pareti, all’acciaio cromato, al raso italiano e alla sodalite, una pietra blu semipreziosa scoperta in Groenlandia nel 1811 e ad alto contenuto di sodio, da cui deriva il suo nome.

Oltre ai negozi tradizionali Recarlo ha lanciato anche il suo canale di e-commerce. «È un canale importante per il cliente finale - racconta Paolo Re -. A noi serve per dare informazioni sui prodotti più che per vendere anche perché nel nostro settore il processo d’acquisto avviene per l’80% ancora in negozio con la consulenza del gioielliere e la sua abilità di far vivere una vera e propria esperienza».