Recensione iPhone 14 Pro: come funziona l’isola che non c’era

A quel punto sarà possibile avere aggiornamenti direttamente dalla home del dispositivo, ad esempio i risultati di una partita. E in prospettiva altro: insomma dipende da come verrà digerita e valorizzata dagli sviluppatori per le loro app.

Notch prima e dopo iPhone 13 Pro Max, a sinistra, e iPhone 14 Pro Max a destra

Le dimensioni

iPhone 14 Pro e Pro Max hanno le stesse dimensioni dei predecessori. Li si distingue per il notch ridotto e isolato dalla cornice e per l’always on display. Inoltre è stato rinnovato il comparto fotografico e si vede, perché è un po’ più ingombrante del precedente al punto che non si possono utilizzare le stesse cover.

Il peso è lievemente aumentato. Nel caso del Pro Max arriva a 240 grammi, 2 in più rispetto al 13 Pro Max che a sua volta pesava più dei 226 grammi del 12 Pro Max. Insomma, se scegliete il Pro Max sappiate che è un telefono un po’ ingombrante, anche per le tasche dei pantaloni, ma se leggete tanto, avete qualche difficoltà con la vista da vicino e non disdegnate una batteria con una durata maggiore, ecco, allora potreste considerarlo.

Un salto di qualità da 48 megapixel



Il passo in avanti sulle foto si vede, anche più di quanto accaduto nel salto di generazione degli ultimi anni. Dopo sette anni di fedeltà ai 12 megapixel, arrivati la prima volta su iPhone 6S, Apple sceglie di passare ai 48 megapixel nella camera principale. Per sfruttare questa potenzialità, però, non basta scartare il telefono e iniziare a scattare. Bisogna arrivare la modalità ProRaw dalle impostazioni.

Impostazioni per foto 40 MP Come appare il menu per scegliere le foto ProRaw a 48 MP dalle impostazioni

Una volta fatto, la differenza si vede. Le foto hanno una immagine molto definita. Lo si nota ingrandendo sullo schermo oppure guardandole in tv. Lo zoom restituisce un effetto migliore rispetto ai 12 megapixel, e dunque rispetto ai predecessori di iPhone e iPhone 14. La maggiore qualità è confermata nelle foto notturne.