Recessione, caro gas e Fed: Borse ad elevata volatilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quanto profonda sarà la recessione globale? Che impatto avrà davvero il rincaro dell’energia in Europa? L’inflazione ha già toccato il picco oppure no? Come si muoveranno le banche centrali? Troppi interrogativi, tutti senza risposta, pesano sui mercati. Offuscano la visuale degli investitori. Così tutti navigano a vista. L’euro è rimasto martedì sotto la parità, dopo averla sfondata lunedì e dopo aver toccato il minimo da 20 anni a 0,9901. In serata ha però recuperato, interrompendo la cavalcata...