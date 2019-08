Recessione, il commercio spaventa più della curva dei rendimenti

La risposta, avvertono gli analisti più avveduti, va quindi cercata altrove. I fenomeni sottostanti hanno nomi quali Brexit e la conseguente contrazione trimestrale del Pil britannico. O il declino in Germania, economia dell'export per eccellenza. Oppure ancora la brusca frenata della produzione industriale in Cina, al 4,8% di luglio dal 6,3% di giugno, a sua volta potenza delle esportazioni. E che dire della debolezza del settore manifatturiero americano e mondiale, dell'inaridirsi degli investimenti davanti alle incertezze internazionali. La stessa produzione industriale americana, per l'esattezza, è scesa dello 0,2% in luglio dal mese precedente, scivolando su base annuale ai minimi da due anni e mezzo; quella globale da novembre ha rallentato all'1,8% dal 4% del 2017-2018. Soprattutto e sempre tutto cio' ha un denominatore comune su tutti, la crisi del commercio da un angolo all'altro del pianeta.



Il Fondo Monetario ha ormai ridimensionato la crescita dell'interscambio di quasi un punto percentuale al 2,5% nel 2019, dopo che nei primi tre mesi i volumi hanno ristagnato allo 0,5%, il minimo dal 2012. Secondo il Cpb olandese da ottobre ad aprile questi volumi sono caduti del 2,3%, il peggior andamento dal 2009, cioè nel pieno della grande recessione. Le speranze di recuperi l'anno prossimo, tuttora coltivate, potrebbero evaporare come neve al sole.

La sfida affiora anche a livello aziendale. Non è un caso che le cento grandi società americane a maggior esposizione globale siano reduci da profitti scivolati del 3% nell'ultimo anno, mentre quelle che li derivano anzitutto da una presenza domestica sono aumentati del 5,5 per cento. Quest'anno, inoltre, gli utili delle 500 principali imprese Usa potrebbero nell'insieme risentire delle incognite tanto da fermare la marcia degli utili all'1,5%, stando alle stime di FactSet che ha tenuto conto della rincorsa di decine di allarmi sui bilanci futuri lanciati da gruppi che vanno da Caterpillar a Cisco Systems. Un flebile 1,5% invece del già modesto 6% ipotizzato a gennaio. Non basta: c’è chi teme che, a conti fatti, i profitti possano addirittura risentire di una flessione annuale.



Il forte impatto di alcuni fenomeni globali non è in realtà storia nuova: Grep Ip, scrivendo sul Wall Street Journal, ricorda che il mondo imparò a proprie spese il significato del trauma della fine dell'era del petrolio a basso prezzo negli anni Settanta; poi il contagio dei default di interi paesi negli anni Ottanta; infine dieci anni or sono i rischi portati in seno da finanza e mutui immobiliari facili negli Stati Uniti. Adesso a essere motore di ansia è però l'anello forse più grande e delicato di tutti, i rapporti commerciali in un'economia interconnessa al massimo, con infinite catene di forniture e produzione, che diventa allo stesso tempo preda di brusche spinte nazionaliste e protezioniste potenzialmente incontrollate. Una dinamica che oggi tiene in scacco le due maggiori potenze economiche, Usa e Cina.