Recessione? Per i gestori non è scontata, occhio ai tassi e agli investimenti strutturali

In questi giorni arrivano numerose revisioni della crescita globale. Da quelle delle istituzioni sovranazionali a quelle delle banche d’affari. Il Fondo Monetario Internazionale ha abbassato le stime per il 2022 di quasi un punto percentuale, al 3,6% dal 4,4% comunicato appena quattro mesi fa. E anche gli analisti delle case di investimento ritoccano gli scenari. Così, il balzo dello scorso anno potrebbe volgere direttamente in una brusca frenata, mettendo solo un piede nel rallentamento.

Rischio stagflazione

La recessione...