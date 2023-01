Recessione o inflazione? I mercati non sanno più scegliere (e aspettano la Bce)

3' di lettura

Meglio evitare la recessione, oppure riuscire a domare l’inflazione? Il mercato non riesce proprio a decidere quale sia la via di uscita migliore dalla crisi che li ha investiti nel 2022 e di fronte a una dato economico che non scioglie i dubbi, anzi li alimenta ulteriormente, finisce per tirare in barca e mettersi in posizione di attesa. Si spiega in fondo così la reazione estremamente cauta alle indicazioni ambivalenti uscite martedì su scala continentale da una serie di indicatori prospettici ...