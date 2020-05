Recessione, stagnazione, ripresa: quanto scenderanno le pensioni a causa del Covid Tre scenari possibili per tre lavoratori che tra pochi anni andranno in pensione. Il calo del Pil ridurrà i tassi di rivalutazione dei contributi previdenziali e in alcuni casi rinvierà anche la pensione di Silvin Pashaj (Epheso)

Tre scenari possibili per tre lavoratori che tra pochi anni andranno in pensione. Il calo del Pil ridurrà i tassi di rivalutazione dei contributi previdenziali e in alcuni casi rinvierà anche la pensione

3' di lettura

La crisi economica in corso, causata dal fermo pandemia, potrebbe tradursi in una frenata del PIL nell'ordine del -9% ~ -10%. Il sistema di sicurezza sociale deve incrementare in modo eccezionale gli interventi di assistenza e scontare la contrazione della base contributiva. Come assorbiranno tutto ciò i meccanismi di riequilibrio del sistema delle pensioni di vecchiaia / anzianità?

I principi base delle grandi e piccole riforme di messa in sicurezza del sistema di previdenza pubblica , susseguitesi negli ultimi 5 lustri, sono:

1.Agganciare gli importi e le decorrenze di pensione alla speranza di vita dei pensionati – scaricando sul pensionato il rischio di una struttura demografica in evoluzione continua e peggiorativa per il sistema.

2.Commisurare la rivalutazione dei contributi accreditati all'andamento dell'economia in generale (PIL) – scaricando sempre sul pensionato l'effetto recessivo delle eventuali contrazioni economiche.

Oggi è il momento della seconda leva. Leva che è già intervenuta nel decennio trascorso, senza fare grande clamore.



Tassi negativi , di riduzione, del PIL si sono già verificati nel 2008 (-3,69%), nel 2012 (-1,48%) e nel 2013 (-0,71%). Se però si va ad analizzare i coefficienti impiegati da INPS nel calcolo del montante contributivo

si nota che la frenata è spostata nel tempo e non è mai stata negativa (riv = 0% nel 2014). Sono gli effetti del calcolo del coefficiente di rivalutazione come media mobile della variazione nominale del PIL dell'ultimo quinquennio (L 335/95) e della clausola di salvaguardia che non consente rivalutazioni negative (DL 65/15) con riserva però di recupero perdita negli anni a seguire.