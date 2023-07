Recessione, tassi e finanze poco sostenibili. Rating sovrani di nuovo nel mirino

3' di lettura

Attività economica in frenata, politiche monetarie restrittive che portano a un aumento dei tassi di interesse e dinamiche fiscali impegnative da sostenere. È davvero un crocevia pericoloso quello in mezzo al quale stazionano gli emittenti di debito pubblico, siano essi delle aree emergenti come dei Paesi più avanzati. E se per la verità al momento non vi sono particolari allarmi sui rating dei sovrani, le agenzie stanno in ogni caso tenendo sotto stretta osservazione la situazione che potrebbe svilupparsi...