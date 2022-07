Recessioni sì, ma diverse: ecco perché l’euro è ai minimi da 20 anni sul dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ormai è lo sfasamento temporale a fare la differenza. Il mercato è sempre più convinto che in recessione ci andranno sia l’Europa, sia gli Stati Uniti. Ma lo faranno in momenti diversi e probabilmente con intensità differenti: l’Europa ci arriverà prima e forse in modo più duro, a causa della crisi del gas che colpisce nel breve. Gli Stati Uniti più tardi, abbattuti nel medio termine - scommette il mercato - dall’aggressiva politica della Federal Reserve per sconfiggere l’inflazione.

È per questo ...